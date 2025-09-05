Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados

No Big Brother Verão, Bruna, Miranda, Afonso e Jéssica sentaram-se à mesa para o tradicional almoço dos nomeados. Durante a dinâmica, Catarina Miranda foi desafiada a revelar quem mais a surpreendeu dentro da casa e não hesitou em apontar nomes, tanto pela positiva como pela negativa, deixando ainda algumas farpas no ar. O ambiente rapidamente ficou tenso e Jéssica Vieira acabou por confessar que não se estava a sentir bem com o rumo da conversa, por estarem a falar de colegas ausentes. Incomodada, a concorrente pediu mesmo ao Big Brother para abandonar a mesa.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!