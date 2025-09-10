Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltaram a protagonizar mais um momento tenso. Durante uma dinâmica, Jéssica não hesitou em assumir que Afonso Leitão foi a sua maior batalha dentro da casa e aproveitou para lançar uma farpa direta à rival. A concorrente recordou um episódio em que Miranda a provocou, envolvendo um presente que Jéssica tinha oferecido ao ex-namorado.

Não se esqueça que para além de poder votar na aplicação, também pode usar os números de telefone para apoiar o seu favorito e decidir quem vai levar o grande prémio para casa:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

