Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «A Miranda é um...»

No Big Brother Verão, Os concorrentes são confrontados com as “linhas sinceras do Big Brother” e dão passos à frente ou atrás consoante as suas respostas. Todos assumem levar alguém desta experiência e Catarina Miranda é a única que admite que esperava chegar a esta fase do programa.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
