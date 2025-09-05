Jéssica Vieira surpreende ao revelar que levou um pertence de Marcia Soares para dentro da casa

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira arrumava as suas coisas na companhia de Bruna, quando fez uma revelação surpreendente: tem na sua posse, dentro da casa, um pertence de Marcia Soares (ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI). A concorrente tem uma peça de roupa da amiga de longa data.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!