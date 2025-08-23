Jéssica Vieira surpreendida por não ter sido expulsa: «Pensei que por esta hora ia estar no Dois às 10»

No Big Brother Verão, a saída de Kina continua a gerar reações e a marcar o ambiente na casa. Jéssica Vieira confessa que não esperava permanecer na casa e mostra-se surpreendida com o desfecho da gala. As dúvidas e teorias continuam a circular entre os concorrentes. Veja tudo o que aconteceu.
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
