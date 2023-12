Ontem às 23:45

No Big Brother, é noite de gala e hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. Joana Sobral e Francisco Monteiro falam de como a relação dos dois mudou ao longo do jogo e a concorrente assume que não tem interesse em ser amiga dele nem dentro nem fora da casa.