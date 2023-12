Há 1h e 23min

No Big Brother, decorre este domingo mais uma gala, a gala do juízo final, que acontece a apenas duas semanas da grande final. Hoje ficamos a conhecer mais um finalista que se vai juntar a Joana Sobral, bem como quem é o concorrente expulso. Joana Sobral entra em bate-boca com Francisco Monteiro em plena gala.