Ontem às 23:36

No Big Brother, é noite de gala e hoje decorre a gala da verdade, na qual a 3 semanas da grande final vamos ficar a conhecer o top 7, com um passaporte para a final a caminho. No confessionário, Joana Sobral e Francisco Monteiro falam sobre o possível interesse dela em André Lopes e Cristina Ferreira confronta a concorrente, que não esconde a vergonha e hesitação.