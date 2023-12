Joana mostra revolta: «Foi uma falta de respeito»

Hoje às 00:30

No Big Brother, na casa de banho, a Jéssica tenta tranquilizar a Joana que continua a chorar por se ter sentido gozada e, ao mesmo tempo, na cozinha questionam se o arroz-doce leva ou não gemas. Assim que se apercebem que a concorrente está de volta o silêncio impera na casa. Já no jardim, a Joana desabafa com a Jéssica e confessa que não consegue olhar para a cara “daquele homem” e enraivecida atira “que pessoas nojentas”. Na cozinha, os concorrentes provam o arroz e o Hugo não consegue evitar comentar levando todos a rir. No confessionário, a Joana assume sentir-se muito triste por não conseguir honrar a receita da sua avó.