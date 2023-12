Joana Sobral chora e Márcia Soares tenta dar-lhe apoio: «Eu conheço esse teu sentimento»

Há 1h e 8min

Depois da atividade, no jardim, a Joana desabafa com a Márcia e volta a emocionar-se ao falar do Francisco Monteiro. A Márcia mostra-se do lado da colega e garante que a entende pois também já esteve na mesma situação.

Afirma que, apesar de não saber como, sabe que o Francisco Monteiro tem a capacidade de fazer com que todos o queiram defender e “pôr sempre lá em cima”. A Joana afirma estar cansada que o ex-amigo use tudo para o seu jogo.

A Márcia acaba por confessar que não tem intenção de manter o Francisco Monteiro na sua vida depois do programa. Já na sala, o Francisco Monteiro partilha com o Francisco Vale que as colegas ficam incomodadas só por ele estar bem disposto.