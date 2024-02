Joana Sobral comenta momento de tensão entre Bruno e Miguel: «As provocações são reais e o Savate tem-se controlado bastante»

Há 3h e 30min

No «Dois às 10», revemos as imagens do momento de tensão entre Bruno Savate e Miguel Vicente, ontem, na casa do Big Brother. Bruno Savate exaltou-se com Miguel e este ameaçou desistir. Recebemos Joana Sobral, ex-concorrente do Big Brother 2023, para comentar o sucedido.

Saiba qual foi a decisão de Big Brother, relativamente ao que aconteceu entre Bruno Savate e Miguel Vicente.

Miguel Vicente ameaçou desistir, depois de tudo o que aconteceu. Saiba tudo aqui.

Veja como foi a cadeira quente no Big Brother, depois dos desacatos entre Bruno Savate e Miguel Vicente.