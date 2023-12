Há 1h e 43min

No Big Brother, Joana Sobral continua magoada com os colegas por causa de um arroz doce. A concorrente está triste com os colegas por terem brincado com o facto do arroz doce que ela fez não ter corrido bem. Num pequeno almoço especial, Joana Sobral fala sobre a sua mágoa com Jéssica Galhofas