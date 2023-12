Joana Sobral sobre preocupação dos colegas: «Não sinto que seja sentido. Não me apetece conviver»

Hoje às 12:44

No Big Brother, Joana Sobral continua a dizer estar triste com a brincadeira do arroz doce que correu mal. Esta manhã tanto Márcia Soares como André Lopes quiseram falar com Joana Sobral e mostraram-se preocupados. Em conversa com Jéssica Galhofas, Joana diz sentir que não é uma preocupação sentida e diz que não quer conviver: «Não sinto que seja sentido. Não me apetece conviver». Veja aqui