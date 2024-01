Joana Taful analisa o jogo e opina sobre os concorrentes: «Tudo está à volta do Miguel e Francisco»

Há 2h e 2min

No Diário do Big Brother – Desafio Final, na esfera, a Joana faz a sua análise de jogo e acaba a comparar o Zaza ao Miguel. Para a concorrente o Francisco peca por atacar os outros enquanto o Miguel nunca ofende ninguém. A Joana garante que o Miguel não a vai conseguir afetar pois vem “fresca e fofa” do exterior. Mais tarde, no quarto, aconselha a Patrícia a divertir-se mais e avisa que são necessários novos protagonistas porque todos os assuntos da casa são em torno dos mesmos: o Francisco e o Miguel.