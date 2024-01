Há 2h e 6min

No Diário do Big Brother – Desafio Final, o Big Brother dá as boas-vindas à mais recente concorrente: Joana Taful. A concorrente não deixa nada por dizer e garante que as “Mean Girls” terminaram referindo-se ao grupo que mantinha com a Diana. A Joana assume que vem com uma pedra no sapato quanto ao seu “Toxina”, no entanto, o concorrente sublinha que não vai conseguir fazer farinha consigo.