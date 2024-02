Joana Taful inconsolável após Savate se «aproveitar» de «assunto pessoal grave»

Há 1h e 23min

No Big Brother - Desafio Final, após a atividade Joana Taful chora e Vina abraça a concorrente. Taful diz que Savate tanto criticou Miguel e afinal é igual, "igualzinho" e quando chega ao jardim acrescenta que Savate é mau. Carlos diz que isso é do conhecimento de todos, mas pede para a concorrente ter calma. Joana diz que Savate é má pessoa, António pede para que Joana desvalorize e Carlos também, Savate senta-se na Esfera isolado.

Joana Taful diz que isto é demais e imita Savate quando criticava Miguel. Patrícia diz que o que o Savate fez não invalida o que Miguel fez, porque efetivamente pegou em assuntos do exterior para picar. Patrícia diz que só Joana sabe o que Savate fez, mas se realmente foi buscar assuntos do exterior é feio. Bárbara apoia Joana, dizendo para a colega não ficar assim e diz que quem fica mal no meio desta história é Savate, Joana esclarece Bárbara e responde que quem fica mal é a sua família. Patrícia diz que o mal não está em Joana que confiou, o mal está em quem usa informações e falham e remata, "eu não gosto disto".

Savate fala sozinho na Esfera, e pergunta como é que pessoas tão credíveis umas vezes dizem que conseguem ver o seu jogo e depois já não conseguem, e diz que Joana não chorou ontem quando ligou para a Mongólia mas hoje já chorou, tem espírito de vitimização e pede para que os espectadores não percam os próximos episódios porque vai fazer de tudo para ignorar as provocações.

Joana Taful diz que é assim que se vê o interior das pessoas, "venham-me cá dizer que é jogo que é o raio que o parta... isto vê-se o fundo da pessoa" e acrescenta que nunca na sua vida faria isso.

De volta à Esfera, Savate comenta que faz muita confusão às pessoas ter sido salvo em primeiro, mas isso não quer dizer nada, no entanto, as pessoas sentem-se melindradas com isso. O concorrente diz que o público sabe quem é o qual o seu tipo de jogo e sabem com o que podem contar com ele.

Joana diz que Savate ganhou um inimigo, "ganhou mesmo". António pede a Joana que não deixe que isto a afete porque só vai piorar e diz que Savate finge depois não saber de nada com um ar inocente.

De volta à Esfera, Savate pergunta quanto tempo Carlos aguentou num reality, Carlos diz que foi um mês, Savate diz que neste já está há três, portanto está quase a terminar a sua estadia, em tom irónico os dois acabam a concordar, Carlos vai sair no domingo.