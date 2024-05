João Oliveira critica Daniela: «Consigo olhar no rosto dela e ver que não acredita no que está a dizer»

No Big Brother, durante a reunião pós-gala, o Big Brother questiona o porquê de o David ter mudado de lugar no sofá e já não estar ao lado da Daniela. Tanto o Gabriel como a Margarida acusam o “casal” de combinar nomeações, revelando que assistiram a uma troca de olhares entre os dois. O Fábio defende a Daniela e o David, referindo que se chatearam, o David trocou de lugar, no entanto já fizeram as pazes mas o concorrente quis ficar no mesmo sítio. A Daniela atira que o João está muito preocupado, quando devia focar-se na sua relação com a Carolina. O David acaba por admitir que mudou de lugar por se sentir na “sombra” da Daniela, entrando em bate-boca com o João.