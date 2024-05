João Oliveira riposta contra Daniela Ventura: «Os que têm QI alto perceberam»

No Big Brother, João aproveita o momento para revelar que assistiu à reunião pós-gala no ia anterior, depois da sua falsa expulsão. Refere que concorda com o David, quando o concorrente afirma a Daniela “canta de galo” mas quando se trata de um atrito com o Daniel, a angolana “baixa a crista”. A Daniela toma a palavra e o João pede-lhe para ser coerente. Os dois concorrentes voltam à discussão e, respondendo à Daniela, o João diz que, apesar de ter sido salvo, continua a ser uma pessoa humilde. A Daniela acusa o nortenho de não ser humilde e de ser muito arrogante.