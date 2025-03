João Ricardo atira-se a Márcia Soares e Francisco Monteiro: «Dois contra um»

Márcia Soares, João Ricardo e Francisco Monteiro são os comentadores desta tarde no Última Hora. Contudo, não há unanimidade na opinião sobre a concorrente Carolina Braga. Márcia Soares e Francisco Monteiro partilham um ponto de vista, mas João Ricardo discorda. João Ricardo diz mesmo que são dois comentadores contra um. Veja o momento.

São 20 os concorrentes que estão no Big Brother 2025. O histórico reality show da TVI está de regresso à TVI, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato que mudou a história de televisão em Portugal.

