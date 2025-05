João Ricardo implacável com os concorrentes: «O Nuno, com papas e bolos, enganava os tolos»

No Extra, João Ricardo foi inflexível com quase todos os concorrentes. Os comentadores estiveram as ver as imagens dos últimos conflitos que envolvem Nuno Brito e o ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 e do Desafio Final não foi meigo nas críticas que fez à forma como a casa «acordou agora» para a postura do personal trainer no jogo.



«Todos os concorrentes que estão dentro desta casa, não têm personalidade nenhuma. Conseguiram perceber através da Renata e do Savate que o Luís é muito bem visto cá fora. Neste momento, temos um Diogo bordin a acusar o Nuno de atitudes que o Nuno tem e nunca o tinha feito até então, temos a Solange a virar-se contra o Nuno… a única pessoa que conseguiu meter gelo nesta discussão foi a Carolina. Que disse ao Nuno que se ele falasse assim para ela e tal e o Nuno pediu desculpa», começou por dizer. «O Nuno sempre disse que mais vale ser do que parecer. Isto é o Nuno. Ainda há pouco eu estava a dizer ao Mica que o Nuno faz gato sapato desta casa e manipula a casa de uma ponta à outra. Goste se ou não, mérito para o Nuno. E o Nuno com papas e bolos enganava os tolos», acrescentou ainda.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16