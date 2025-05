Jogada de mestre de Solange? Lisa Schincariol 'expõe' teoria e deixa Nuno Brito pensativo

No jardim, depois do Especial do Big Brother, Nuno Brito diz que Lisa Schincariol é a sua primeira escolha e que, se tivesse de salvar alguém ou dar imunidade, seria sempre à concorrente.

Na mesma conversa, desabafou ainda sobre Solange Tavares e diz que nunca vai nomear a colega, apesar das discussões que os dois têm tido.

Durante o Especial, Solange Tavares revelou que, se as nomeações tivessem sido há uns dias, teria nomeado Nuno Brito. Mas, como estão a tentar começar do zero, decidiu nomear diretamente Carina Frias. À conversa com Nuno, Lisa Schincariol questiona se essa não poderá ter sido uma estratégia da concorrente.

«Será que ela nomeou a Carina para te nomear? Porque já sabia que a Carina te iria nomear? E para não ter ela esse peso?», questionou, deixando Nuno Brito com dúvidas.

