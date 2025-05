Jogo ou amor? Solange Tavares dá opinião inesperada sobre a relação de Nuno Brito e Lisa Schincariol

Durante o almoço do Líder, Solange Tavares, Bruno Savate e Renata Reis falaram sobre a relação de Nuno Brito e Lisa Schincariol.

A cabeleireira confidenciou que sempre achou que os dois tinham muita química, mas também acha que a postura da concorrente da Póvoa de Varzim mudou depois de os concorrentes terem sido separados entre «protagonistas» e «outros»: Nuno ficou no grupo dos protagonistas e Lisa no grupo dos outros.

