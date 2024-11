Jorge Guerreiro: Do karaoke do Cacém para os maiores palcos do país

Jorge Guerreiro, uma das figuras mais carismáticas da música ligeira portuguesa foi um dos convidados do programa Para Si, transmitido na última segunda-feira, dia 25 de novembro, no canal V+ TVI.

Jorge é o exemplo perfeito de como o talento, aliado à persistência, pode transformar sonhos em realidade. Natural do Cacém, o cantor começou o seu percurso musical em pequenos eventos de karaoke, onde deu os primeiros passos para conquistar o público com a sua voz e presença em palco.

O artista ganhou notoriedade ao participar em concursos de música e eventos locais, mas foi com a sua dedicação e trabalho árduo que conseguiu dar o salto para os maiores palcos do país. Com uma energia contagiante e um repertório que mistura sons tradicionais portugueses com influências contemporâneas, Jorge Guerreiro tornou-se numa referência no panorama musical nacional.

Veja a entrevista e saiba como Jorge Guerreiro alcançou todas estas conquistas na sua vida e carreira.