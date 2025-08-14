Kina acusa de comida escondida. E não vai acreditar onde foi encontrada

No Big Brother Verão, a tensão sobe quando Kina se queixa do desaparecimento de comida. A surpresa surge quando toda a comida é encontrada no próprio quarto dela, deixando os colegas perplexos. Enquanto isso, Afonso não perdoa a situação e critica duramente, enquanto Miranda expressa revolta por ter sido chamada de "vaca", aumentando ainda mais o clima de conflito dentro da casa.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!