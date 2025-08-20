Kina ataca Viriato: «Mimado, com síndrome de poder e vai morrer solteiro»

No Big Brother Verão, Kina desabafa com Bruna e Ana sobre o mau feitio de Viriato. Pouco depois, ao receber uma resposta torta, ataca o concorrente chamando-o de mimado com síndrome de poder e afirmando que morrerá solteiro, já que ninguém quer casar com um homem «com esse feitio de m****». No confessionário, Viriato diz acreditar que a aproximação de Kina é apenas conveniente para o jogo. Mais tarde, Miranda questiona Kina sobre o que faria se fosse mãe do ator, ao que a concorrente responde que lhe dava «dois sopapos» e dizia «cresce».

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!