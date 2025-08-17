Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim»

No Big Brother Verão, após a discussão no pós-gala, entre Miranda e Kina, a estilista defende-se perante os colegas, explicando que as suas palavras foram apenas sobre si própria. A concorrente insiste que não quis atingir ninguém diretamente.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!