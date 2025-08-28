Kina e Inês Morais partilham da mesma opinião: «O Afonso tem zero responsabilidade emocional»

No Última Hora do Big Brother Verão, Kina e Inês Morais mostraram-se em sintonia ao analisar a postura de Afonso. «O Afonso tem zero responsabilidade emocional», afirmaram, sublinhando que o concorrente nunca foi claro com Miranda. Ainda assim, consideraram que a jovem pode estar a usá-lo para o jogo, embora admitam também que possa estar realmente a apaixonar-se.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!