Kina em guerra com Catarina Miranda? «Vou ensiná-la a jogar»

No quarto, Kina apelou para continuar na casa esta semana, prometendo começar a fazer frente a Catarina Miranda. Confessou que não se importa que Jéssica Vieira a use como arma para atacar a apresentadora do Somos Portugal e acrescentou que Catarina Miranda se meteu consigo sem que lhe tivesse feito mal algum. Refere ainda que a concorrente mais nova não tem ninguém do seu lado, apenas Afonso Leitão.

No confessionário, Jéssica Vieira considera que Catarina Miranda planeou cuidadosamente a sua estratégia e aliou-se a Afonso para a afetar. Irredutível, Kina afirma que Miranda “é burra, é má e vai ter de sair do programa”.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

