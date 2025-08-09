Kina encontra salchichas no lixo e gera-se o caos na casa

Na Cozinha, Kina apercebe-se de que estão salsichas no lixo e gera-se o caos na casa. Afonso alega que as salchichas estavam estragadas, mas vários concorrentes argumentam o contrário. Vive-se então uma verdadeira discussão por causa de comida. Afinal, quem tem razão?

As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

