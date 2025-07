De frente para uma câmera no Big Brother Verão, Kina faz comunicado importante ao público português. A concorrente aconselha todos a fazer exercício físico e a cuidarem do corpo, para maior longevidade e felicidade na vida. Destaca a importância de nos sentirmos bem e de não estar dependente da ajuda de ninguém.

Começou o Big Brother Verão! Maria Botelho Moniz foi a escolhida para assumir o papel de apresentadora deste formato especial. Com uma energia descontraída e ambiente de verão, a nova edição do Big Brother aposta num formato inovador e dinâmico: alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais capazes de alterar a dinâmica da casa.

Apesar do ambiente festivo, a competição será intensa e nem todos terão direito a férias prolongadas. Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.