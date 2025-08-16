VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Kina levada ao limite: polémica das limpezas provoca desabafo no confessionário

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda continuam a fazer de tudo para tirar Kina do sério. A tensão entre os concorrentes cresce a cada dia, e os limites começam a ser testados. No confessionário, Kina desabafa. Veja tudo.

  • Há 3h e 6min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:09

«Eu sou team..»: Bruno de Carvalho assume apoio a esta concorrente do Big Brother Verão

21:36
01:01

Nuno Eiró recebe Bruno de Carvalho no Extra Especial

21:31
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

20:01
01:20

No limite! Ana Duarte desabafa: «Não consigo compactuar»

19:56
02:20

Kina não poupa Catarina Miranda e solta: «Não vales nada»

19:50
02:23

Todos aplaudem cozinhados de Afonso Leitão... exceto Catarina Miranda

19:36
Mais Vídeos

Mais Vistos

Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça

Hoje às 16:43

Afonso contactou Catarina Miranda antes do Big Brother Verão. História do passado vem à tona

Hoje às 10:21

Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão

10 ago, 21:32
04:07

Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona

Hoje às 11:55
01:37

Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião

Hoje às 14:47
Ver Mais

Notícias

Cláudia Nayara volta a ser hospitalizada e mostra-se preocupada: «Está a dar cabo de mim»

Há 7 min

Inês Morais critica postura de Jéssica Vieira no Big Brother Verão: «Soa-me forçado»

Há 3h e 46min

Catarina Miranda desafia regras do Big Brother e enfrenta aviso do anfitrião

Hoje às 17:08

Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça

Hoje às 16:43

Bernardina Brito coloca botox aos 32 anos e reage às críticas: «Eu não vos pedi dinheiro». Veja como ficou o rosto

Hoje às 16:31
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

Ontem às 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cláudia Nayara volta a ser hospitalizada e mostra-se preocupada: «Está a dar cabo de mim»

Há 7 min

Bernardina Brito coloca botox aos 32 anos e reage às críticas: «Eu não vos pedi dinheiro». Veja como ficou o rosto

Hoje às 16:31

Incêndio deixou tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição após as chamas

Hoje às 12:41
00:10

Tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição dos incêndios

Hoje às 12:16

Estes são os três alimentos que Cristina Ferreira cortou da alimentação e que fizeram toda a diferença

Hoje às 11:12
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Ontem às 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

Ontem às 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada radiante: "Meu Deus! Grávida mais linda!"

Há 1h e 15min

Na praia e bronzeada, Marcia Soares deixa mensagem: "Tem gente que finge estar em dúvida..."

Há 2h e 6min

Em foto inédita, Marco Costa "diz a verdade": "É duro ser sempre o exemplo"

Hoje às 16:59

Fora do "Big Brother Verão", Bruno de Carvalho tem gesto crucial... com Ana Duarte: "Ela merece"

Hoje às 16:35

Separada de Diogo Bordin, Carolina Braga encontra cura... em companhia especial: "Meu"

Hoje às 15:49
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais