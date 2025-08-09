No Big Brother Verão, durante a gala deste domingo, assistimos a imagens intensas de confrontos entre Kina, Afonso e Catarina Miranda. Kina não aguenta a pressão e fica lavada em lágrimas em direto.

