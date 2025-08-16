Kina põe um ponto final na relação com Catarina Miranda: «Não quero uma pessoa destas na minha vida»

No Big Brother Verão, o clima volta a azedar em torno de Catarina Miranda. Fábio Paim, Kina e Jéssica Vieira juntam-se num momento de desabafo, partilhando frustrações e críticas à postura da concorrente. Entre queixas sobre o comportamento de Miranda na casa, o trio destaca atitudes que consideram manipuladoras e desrespeitosas. O momento atinge o auge quando Kina, acaba por admitir que se um dia tiver uma entrevista com Miranda, não comparece. Veja o momento.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
