VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

No «Para Si», Kina recorda a intensa relação com o ex-companheiro Hélder e a dolorosa experiência da sua morte nos seus braços.

  • 22 set, 12:06
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:58 22 set
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:52 18 set
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:51 18 set
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36 18 set
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:36 18 set
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

11:35 18 set
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

Ontem às 10:46

Era um ícone da moda nos anos 80 e agora regressa às luzes da ribalta: esta é a nova concorrente do Big Brother Verão

30 jun, 22:06

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

21 ago, 09:38

Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Ontem às 15:23

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

13 set, 01:07
Ver Mais

Notícias

Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Ontem às 15:23

«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

Ontem às 10:46

Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

17 set, 15:05

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

17 set, 12:10

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

17 set, 10:08
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

Ontem às 10:46

Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

17 set, 15:05

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

17 set, 12:10
00:54

Imperdível! Afonso Leitão revela novo look e deixa Catarina Miranda surpreendida

17 set, 12:08

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

17 set, 10:08
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"O pior corte de cabelo da história": Afonso Leitão goza com Catarina Miranda!

Ontem às 19:08

Jéssica Antunes assaltada no dia do casamento com Rui Figueiredo: saiba tudo!

Ontem às 17:42

Jéssica Antunes revela o que não correu bem na cerimónia do casamento com Rui Figueiredo: "Não é normal!"

Ontem às 16:53

Jéssica Antunes revela detalhe inédito do casamento: "Optámos pelo ritual das areias e pelo ritual das fitas"

Ontem às 16:33

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Ontem às 15:55
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais