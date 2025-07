Kina revela grande trauma do passado: «Não consigo comer uma refeição»

No Big Brother Verão, o anfitrião desafia os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e bem estar de todos? Kina abriu o livro da sua vida, contando aos colegas a sua história no mundo na moda e o lado negro deste meio, relativamente a padrões de beleza e hábitos de alimentação, que a fizeram viver com um trauma relacionado com comida. Ainda hoje, Kina lida com este problema.

Aos 63 anos, Kina, nome pelo qual Joaquina Branco é carinhosamente reconhecida pelo público, é uma mulher de fibra, talento e autenticidade. É uma das mais conceituadas estilista de moda em Portugal.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do país!