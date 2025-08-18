Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe»

No Big Brother Verão, Kina desabafa com Ana e afirma que, para si, Viriato «já não existe». Ana pede à estilista que se mantenha calma e meça melhor as suas palavras.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
