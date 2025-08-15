Kina suplica à porta do confessionário: «Big, abra-me a porta, estou a sentir-me ameaçada»

No Big Brother Verão, Bruna manifesta indignação ao ver Afonso Leitão e Catarina Miranda deixarem objetos escondidos estrategicamente para testar se Kina limpa a casa de banho. Depois de uma discussão acesa, Kina dirige-se ao confessionário. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!