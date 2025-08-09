Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»

No Big Brother Verão, os concorrentes acordam após uma noite muito difícil. A líder Bruna junta algumas concorrentes para um pequeno-almoço e relatam a noite muito difícil que viveram. Houve lágrimas e muito desespero. «Foi horrível». O que terá acontecido?

Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.

Acompanhe tudo no Ao Minuto do Big Brother.