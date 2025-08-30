Lágrimas e fortes abraços: Ana Duarte foi a concorrente expulsa e estas foram as reações da casa

No Big Brother Verão, a gala terminou em clima de grande emoção com a revelação do expulso da noite. Entre Ana, Catarina e Viriato, foi Ana Duarte quem acabou por abandonar a casa. A saída da cantora gerou lágrimas e abraços sentidos, com Viriato, Bruna e Jéssica a juntarem-se a ela no momento da despedida. Já Catarina Miranda e Afonso mantiveram-se mais afastados, mas no final Miranda não resistiu e acabou por abraçar Ana antes da sua saída definitiva.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!