Lágrimas e mais lágrimas: Viriato como nunca o viu ao receber presente do pai que morreu

Após a gala do Big Brother Verão, com todos reunidos, chegou a hora de abrirem os presentes dos familiares que receberam durante as visitas especiais a que tiveram direito.
A filha de Bruna ofereceu uma medalha com a cara do seu cão e a cantora partilha que é mais um elemento da família.
Viriato emociona-se a abrir a caixa, quando vê um azulejo escrito pelo pai e o relógio que era também dele. A chorar, partilha que ama muito o seu pai e tem orgulho no homem que ele foi e é para si.
Na vez de Miranda, sem abrir a caixa diz sentir o cheiro dos salgados feitos pela avó, uma receita única e que lhe lembra a infância.
Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
