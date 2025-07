Lágrimas e pedidos de desculpas: Dinâmica deixa concorrentes agitados

O ambiente voltou a ficar carregado na casa do Big Brother após um mal-entendido entre Daniela, Luíza e Bruna. Tudo começou quando Daniela decidiu esclarecer que, ao usar a expressão “trombas” para se referir à expressão facial de Luíza, estava apenas a defendê-la do comentário feito por Bruna.

A bailarina emocionou-se com a situação e admitiu que é por episódios como este que evita criar laços mais fortes dentro da casa. Bruna, por sua vez, garantiu que não tem qualquer problema com Daniela e que a intenção foi apenas “acordar” Luíza para o jogo.

Mais tarde, Daniela e Luíza protagonizaram um momento de reconciliação, com um abraço sentido. Luíza confessou que se sentiu tocada pela forma como Daniela falou e defendeu a sua postura.

Na esplanada, Bruna não conteve a emoção e chorou ao desabafar com Eduardo. Confessou que sente que “não tem jeito para isto”, reconheceu que foi injusta com Luíza e até revelou que tem medo de se aproximar novamente da colega.

O episódio revelou a fragilidade emocional de vários concorrentes e mostrou como as palavras podem mexer com os laços afetivos dentro da casa mais vigiada do país.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

