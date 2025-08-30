Lágrimas e ultimatos: As imagens completas da noite conturbada de Afonso e Miranda

No Big Brother Verão, Jessica e Afonso conquistaram uma moeda após concluírem o desafio de serem inseparáveis com sucesso, mas continuam sem poder dizer aos colegas o que se passou entre os dois. Quem não gostou foi Miranda, que fez uma intensa cena de ciúmes. Veja tudo.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!