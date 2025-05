Lanche especial azeda... Lisa Schincariol admite que nomearia Igor Rodriguez em vez de Nuno Brito. Veja a reação

No Última Hora do Big Brother, Igor vai até ao quarto amarelo e conta a Lisa que a escolheu para lanchar com ela e com a Renata uma vez que foi o primeiro a cumprir o desafio do despertar. O concorrente informa a capitã e ao mesmo tempo, no interior da casa, o Nuno enche uma almofada de perfume. Quando vai para o quarto amarelo, onde já está Igor, o concorrente dá esta almofada à Lisa. Mais tarde, os três concorrentes dirigem-se ao restaurante e Lisa agradece a refeição a Igor. Renata questiona como Lisa gere os sentimentos de Igor para consigo, Lisa diz que Igor disse que agora é inexistente e é mais tranquilo. Mas alerta: “se eu acreditei, é outra coisa”. Renata pergunta como seria se sentisse e Lisa garante que não se afastaria, mas não iria magoá-lo, pois não sente o mesmo. Renata questiona Lisa se já esqueceu Nuno e se está pronta para outra, Igor atira “meu Deus”. E Renata diz que temos de saber, pois ele ainda tem interesse. Igor atira que acabou de dizer que não tem e a Renata pergunta se na realidade paralela ela deixava-se ser conquistar. Lisa garante que não, pois não quer ser conquistada. Lisa diz que Renata é muito casamenteira, Renata confessa que como o amor não lhe assiste, quer o amor para os outros, e gosta de ver pessoas que se tratam bem juntas. Lisa pergunta se é uma indireta e se era contra a sua relação com Nuno, Renata nega e diz que se a Lisa está bem, ela está bem. E, diz, se ela não for feliz com o Nuno já tem um pretendente. Momentos depois, Lisa fala sobre como é importante serem frontais, mas como também têm que se proteger no jogo, comentando logo de seguida que se a pessoa que nomeou ontem sonha, fica muito desiludida. Igor questiona se Lisa votou em si, a concorrente nega e Renata atira, “entre Igor e Nuno quem nomeavas para expulsar?”, Lisa atira Igor e Renata fica em choque. O silêncio instala-se e Igor atira "ah tu ias mandar... não comes mais”. E Igor confessa que achava que ela ia responder ao contrário. Nisto, a Lisa acaba por confessar estar arrependida de quase tudo o que fez na casa.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

