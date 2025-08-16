VÍDEO SEGUINTE
Lasanha de Catarina Miranda dá que falar: «Isto está...»

No Big Brother Verão, a chef Catarina Miranda tira a sua lasanha do forno, depois de ter usado a carne que mereceu um alerta de Kina. Ao ver a lasanha de Catarina Miranda, Afonso atira: «Isto está com mau aspeto». Contudo, Catarina Miranda revira-lhe logo os olhos e ele muda logo a frase: «Bom as aspeto», acaba a afirmar. Veja o vídeo. 

  • Hoje às 13:17
Muita energia e diversão! Concorrentes mostram ritmo e entusiasmo em ensaio de coreografia

Fábio Paim surpreende com banho diferente e arranca gargalhadas

Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião

Após avisos, Catarina Miranda cozinha a carne, mas não a come toda

Sabia? Ana Duarte é a voz por trás de uma famosa publicidade

Tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição dos incêndios

