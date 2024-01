Leandro e Jandira em bate-boca agressivo: «Deus te salve o corpo porque a alma...»

Hoje às 19:18

No Big Brother - Desafio Final, depois do almoço, o Leandro engana-se no nome de Jandira e, apesar de a colega desvalorizar, o cantor exalta-se e acaba mesmo por a ofender. O concorrente chama-a de ridícula confessando que o irrita bastante e, exaltado, abandona a conversa. A Diana tenta defender o Leandro, explicando que o cantor estava a brincar, no entanto, acaba a discutir com a Jandira que a acusa de se meter em todos os assuntos.