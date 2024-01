Leandro incentiva Miguel a ir contra Savate: «Quer queiras quer não, isto influencia logo»

Hoje às 01:54

No Big Brother - Desafio, Miguel e Leandro juntam-se aos amigos na Esfera e o segundo comenta que as opiniões durante a Gala são muito importantes porque faz as pessoas mudarem a sua opinião relativamente a alguém e que só amanhã é que terão perceção de como estão as coisas lá fora. Miguel comenta que acha que Savate e Monteiro não estão a ficar bem visto la fora e que Savate pode sair amanhã e Leandro ser salvo em primeiro. O concorrente pede para eles não falarem de nomeações mas acrescenta que se Savate sair não sabe se Monteiro vai manter a atitude. Leandro responde que o colega já não vai ter ali o companheiro de quarto e por isso pode acalmar. Miguel reforça que os portugueses vão votar para expulsar Savate porque estão indignados com o que ele lhe fez e que apesar de essas atitudes rebentarem audiências, as pessoas não gostam disso.