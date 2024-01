Leandro prevê uma desistência na próxima gala? Saiba tudo aqui

Hoje às 01:23

No Big Brother - Desafio Final, na Esfera, Miguel comenta “Estou a desejar que saia o Savate amanhã… ele e o Zaza, logo os dois”. O concorrente acrescenta que Zaza tem uma “energia pesada, negra mesmo” e Rafael aconselha o amigo a ser superior a isso. Leandro afirma que o grupo contrário se vai destabilizar, uma vez que “Alguém do grupo dele vai desistir, escrevam”. Todos começam a rir e Diana diz que Leandro tem uma grande pancada. O concorrente insiste que sabe como o jogo vai correr todo e que vai haver uma desistência amanhã ou segunda-feira, por parte de uma mulher. Diana aproveita para perguntar ao colega se vai ficar na Casa amanhã e Leandro afirma que sim, que a expulsa será Jandira. Vina partilha que é observadora e também tem um feeling muito forte sobre a tal desistência, e Rafael afirma que também tem pensado nisso. Leandro revela que estas informações foram passadas por uma pessoa que prevê o futuro, com quem o concorrente conversou antes de entrar na Casa.