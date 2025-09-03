Leite entornado e colegas em esforço na prova semanal... enquanto alguém dorme profundamente

No Big Brother Verão, A Casa desperta para mais um dia e o anfitrião chama os concorrentes para a tarefa semanal. Jéssica, Viriato e Bruna correm para assumir posições, ao contrário de Afonso e Miranda que se mantêm na cama. Enquanto fazem a prova, a conversa recai sobre os colegas e o facto de não terem tido iniciativa. Se para Jéssica quem dorme não aparece, para Bruna eles aparecem “a gozar com as pessoas”. Já de volta à Casa, Bruna apercebe-se que ninguém desligou o micro-ondas e o leite que aqueceu entornou… quem não parece aperceber-se de nada é Miranda e Afonso que continuam a dormir.
