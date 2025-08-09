«Lembra-me aqueles miúdos(…)»: Marta Gil comenta atitude de concorrente

No Extra do Big Brother Verão, os comentadores comentaram a o «pedido de namoro» de Afonso para Catarina Miranda. Será que há sentimento? Marta Gil acaba por dizer que Afonso Leitão sente demasiada necessidade de justificar os comportamentos.

As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!