Leokádia Pombo protagoniza momento hilariante: «Vão dormir de boxers? Vão-me traumatizar!»

No Big Brother, já em altas horas, os concorrentes vão começando a arrumar as roupas nos roupeiros para se deitarem. Jacques é a primeira concorrente a deitar-se. No quarto principal, alguns concorrentes mostram-se animados e vão cantando várias músicas. Minutos depois, as luzes do quarto acabam por se apagar e a Renata diz que vai fazer um xixi para ir para a cama, e todos os concorrentes presentes desejam boa noite uns aos outros. Daniela despede-se de Leokádia e vai deitar-se. Enquanto isso, também no quarto do líder se preparam para dormir e Leokádia brinca com o facto dos colegas dormirem de boxers e, por isso, ela vai ficar traumatizada com "tantas informações". As luzes do quarto apagam-se e a concorrente agradece ao Big por a ter ajudado. No barco, Catarina Miranda comenta que acha graça ao João mas que ele foi logo dormir e por isso amanhã não vai falar com o colega. Finalmente, todos dormem na Malveira.